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إيطاليا تؤكد على أهمية تناول العلاقات مع إفريقيا في مباحثات قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

إيطاليا تؤكد على أهمية تناول العلاقات مع إفريقيا في مباحثات قمة العشرين

10:45 ص السبت 27 مايو 2017

إيطاليا تؤكد على أهمية تناول العلاقات مع إفريقيا في مباحثات قمة العشرين

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني

تاورمينا (صقلية) - (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، أن العلاقات مع إفريقيا يتعين أن تكون محور المحادثات في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في يوليو المقبل في مدينة هامبورج الألمانية.

وقال جينتيلوني- الذي يترأس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام في مدينة تاورمينا بصقلية اليوم السبت: إنه من المهم التذكير بأن قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى في ألمانيا تمثل "خط الاستمرارية" فيما يتعلق بالتعاون مع الدول الإفريقية، موضحا أن هناك حاجة إلى التنمية والاستثمارات في إفريقيا.

وتواصل قمة مجموعة السبع اليوم فعالياتها لليوم الثاني بالاجتماع مع ممثلي خمس دول إفريقية.

وتعاني إيطاليا من الهجرة الوافدة من إفريقيا، وتشير خلال رئاستها لمجموعة السبع إلى أهمية التعاون مع دول إفريقية لمواجهة هذه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة هامبورج الألمانية خلال يومي 7 و8 يوليو المقبل.

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