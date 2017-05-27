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الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

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الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

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أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج، عن تعازيه للرئيس عبد الفتاح ، في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالمنيا أمس.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم، أن "بينج" عبر فى رسالته للسيسي عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين.

وأكد بينج، أن الصين تعارض أي شكل من أشكال الإرهاب، وتدين بشدة الأعمال الهمجية والوحشية التي يقوم بها الإرهابيون، معربا عن تأييدها الشديد ومساندتها جهود فى مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن والاستقرار الوطنيين.

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من جانبه، بعث رئيس مجلس الدولة الصينى "رئيس الوزراء"، لي كه تشيانج، تعازيه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مؤكدا استمرار الصينية فى دعم جهود مصر، لحماية استقرارها الوطني.

كما بعث وزير الخارجية الصينى رسالة مماثلة إلى نظيره سامح شكرى، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

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