الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

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أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج، عن تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالمنيا أمس.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم، أن "بينج" عبر فى رسالته للسيسي عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين.

وأكد بينج، أن الصين تعارض أي شكل من أشكال الإرهاب، وتدين بشدة الأعمال الهمجية والوحشية التي يقوم بها الإرهابيون، معربا عن تأييدها الشديد ومساندتها جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن والاستقرار الوطنيين.

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من جانبه، بعث رئيس مجلس الدولة الصينى "رئيس الوزراء"، لي كه تشيانج، تعازيه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مؤكدا استمرار الحكومة الصينية فى دعم جهود مصر، لحماية استقرارها الوطني.

كما بعث وزير الخارجية الصينى رسالة مماثلة إلى نظيره سامح شكرى، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.