دورتموند يسعى لنهاية سعيدة.. وفرانكفورت يأمل في خطف بطاقة أوروبية

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يحتضن الملعب الأولمبي ببرلين، مواجهة آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في نهائي كأس ألمانيا، بقيادة تحكيمية لـ دينايز أيتيكن، فيم سيعاونه كل من كريستيان ديزت وايدوارد بيتينجر، بينما سيكون بينجامين براند حكمًا رابعًا.

ويصمم بوروسيا دورتموند، ثالث الدوري الألماني "بوندسليجا"، على إنهاء موسمه المتقلب متوجا بلقب الكأس، بعد أن بلغ ربع نهائي المسابقة القارية "دوري الأبطال"، وبخر حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في إحراز الثنائية المحلية مجدداً، بفوزه عليه 3-2 في عقر داره في نصف النهائي.

وتوّج دورتموند باللقب ثلاث مرات أعوام 1965 و1989 و2012 وحل وصيفًا خمس مرات آخرها الموسم الماضي أمام بايرن بركلات الترجيح، علماً بأنه أنهى المسابقة وصيفاً في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقد يكون نهائي الكأس المباراة الأخيرة للمدير الفني توماس توخل مع دورتمورند وهو الذي اعتبر مؤخراً أنه من السذاجة التفكير بأن مستقبله مع النادي مضمون، في ظل الخلاف العلني بينه وبين الإدارة، بعد عدم الأخذ برأيه حول ارجاء المباراة مع موناكو ليوم واحد فقط إثر حادثة التفجير "في دوري أبطال أوروبا".

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في المقابل يتربص فرانكفورت صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، بخصمه بعدما فاز عليه 2-1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري، ويملك فرانكفورت دافعاً إضافياً يتمثل بحجزه بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي بحال احراز اللقب.

وحجز فرانكفورت مقعده في النهائي للمرة الأولى منذ 2006 والسابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتوّج فرانكفورت باللقب أعوام 1974 و1975 و1981 و1988 وخسر النهائي أيضًا في 1964 و2006.