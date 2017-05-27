أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

دورتموند يسعى لنهاية سعيدة.. وفرانكفورت يأمل في خطف بطاقة أوروبية

Google+ Print
دورتموند يسعى لنهاية سعيدة.. وفرانكفورت يأمل في خطف بطاقة أوروبية دورتموند يسعى لنهاية سعيدة.. وفرانكفورت يأمل في خطف بطاقة أوروبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحتضن الملعب الأولمبي ببرلين، مواجهة آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في نهائي كأس ألمانيا، بقيادة تحكيمية لـ دينايز أيتيكن، فيم سيعاونه كل من كريستيان ديزت وايدوارد بيتينجر، بينما سيكون بينجامين براند حكمًا رابعًا.

ويصمم بوروسيا دورتموند، ثالث الدوري الألماني "بوندسليجا"، على إنهاء موسمه المتقلب متوجا بلقب الكأس، بعد أن بلغ ربع نهائي المسابقة القارية "دوري الأبطال"، وبخر حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في إحراز الثنائية المحلية مجدداً، بفوزه عليه 3-2 في عقر داره في نصف النهائي.

وتوّج دورتموند باللقب ثلاث مرات أعوام 1965 و1989 و2012 وحل وصيفًا خمس مرات آخرها الموسم الماضي أمام بايرن بركلات الترجيح، علماً بأنه أنهى المسابقة وصيفاً في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقد يكون نهائي الكأس المباراة الأخيرة للمدير الفني توماس توخل مع دورتمورند وهو الذي اعتبر مؤخراً أنه من السذاجة التفكير بأن مستقبله مع النادي مضمون، في ظل الخلاف العلني بينه وبين الإدارة، بعد عدم الأخذ برأيه حول ارجاء المباراة مع موناكو ليوم واحد فقط إثر حادثة التفجير "في دوري أبطال أوروبا".

شاهد أيضا

في المقابل يتربص فرانكفورت صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، بخصمه بعدما فاز عليه 2-1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري، ويملك فرانكفورت دافعاً إضافياً يتمثل بحجزه بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي بحال احراز اللقب.

وحجز فرانكفورت مقعده في النهائي للمرة الأولى منذ 2006 والسابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتوّج فرانكفورت باللقب أعوام 1974 و1975 و1981 و1988 وخسر النهائي أيضًا في 1964 و2006. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق

أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق

تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان

تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان

بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم»

البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم»