باريس سان جيرمان يبحث عن إنقاذ الموسم في نهائي كأس فرنسا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتضن ملعب ستاد دو فرانس، نهائي كأس فرنسا، والذي سيجمع بين باريس سان جيرمان، ونادي أنجيه، وهي مباراة إنقاذ الموسم للفريق العاصمي بعد خسارة لقب الدوري لصالح موناكو.

ويمتلك باريس سان جيرمان 10 ألقاب في البطولة وهو رقم قياسي مناصفة مع مارسيليا، والذي يتفوق بدوره في عدد الظهور في المبارايات النهائية وذلك بخوضه 18 نهائيًا.

وأشار مدرب باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إلى أهمية التتويج باللقب لفض الشراكة مع مارسيليا إلى جانب إنهاء الموسم بلقب كما بدء بإحراز لقب السوبر الفرنسي.

شاهد أيضا

وتواجه باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري هذا الموسم مرتين ونجح الفريق العاصمي في حسم المواجهتين بنفس النتيجة بثنائية نظيفة.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم في المركز الثاني في الدوري بعد خسارته اللقب الذي توج به في آخر 4 أعوام لصالح موناكو، ليتحول موسم أوناي إيمري إلى كابوس على الرغم من الأمال الكبيرة التي علقت عليه لقياة الفريق لتحقيق المجد الأوروبي.

وبدوره أنهى أنيجه الدوري في المركز الـ12، وهو مركز يعد جيدا بالنظر إلى كونه فريق صاعد حديثا للدوري الفرنسي في عام 2015، ويمتلك الفرصة للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل في حال تغلب على الفريق العاصمي اليوم.