أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

باريس سان جيرمان يبحث عن إنقاذ الموسم في نهائي كأس فرنسا

Google+ Print
باريس سان جيرمان يبحث عن إنقاذ الموسم في نهائي كأس فرنسا باريس سان جيرمان يبحث عن إنقاذ الموسم في نهائي كأس فرنسا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحتضن ملعب دو فرانس، نهائي كأس فرنسا، والذي سيجمع بين باريس سان جيرمان، ونادي أنجيه، وهي مباراة إنقاذ الموسم للفريق العاصمي بعد خسارة لقب الدوري لصالح موناكو.

ويمتلك باريس سان جيرمان 10 ألقاب في البطولة وهو رقم قياسي مناصفة مع مارسيليا، والذي يتفوق بدوره في عدد الظهور في المبارايات النهائية وذلك بخوضه 18 نهائيًا.

وأشار مدرب باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إلى أهمية التتويج باللقب لفض الشراكة مع مارسيليا إلى جانب إنهاء الموسم بلقب كما بدء بإحراز لقب السوبر الفرنسي.

شاهد أيضا

وتواجه باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري هذا الموسم مرتين ونجح الفريق العاصمي في حسم المواجهتين بنفس النتيجة بثنائية نظيفة.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم في المركز الثاني في الدوري بعد خسارته اللقب الذي توج به في آخر 4 أعوام لصالح موناكو، ليتحول موسم أوناي إيمري إلى كابوس على الرغم من الأمال الكبيرة التي علقت عليه لقياة الفريق لتحقيق المجد الأوروبي.

وبدوره أنهى أنيجه الدوري في المركز الـ12، وهو مركز يعد جيدا بالنظر إلى كونه فريق صاعد حديثا للدوري الفرنسي في عام 2015، ويمتلك الفرصة للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل في حال تغلب على الفريق العاصمي اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع إبراهيم حسن - مدير الكرة بالنادي المصري عقب الفوز على أسوان

ستاد مصر: لقاء مع إبراهيم حسن - مدير الكرة بالنادي المصري عقب الفوز على أسوان

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة أسوان والمصري مع ك/ أحمد الشناوي - الجمعة 26 مايو 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة أسوان والمصري مع ك/ أحمد الشناوي - الجمعة 26 مايو 2017

ستاد مصر: الاستوديو التحليلي وأهداف مباراة أسوان والمصري - ضمن الأسبوع الثلاثون للدوري المصري

ستاد مصر: الاستوديو التحليلي وأهداف مباراة أسوان والمصري - ضمن الأسبوع الثلاثون للدوري المصري

ستاد مصر: تصريحات ك. أسامة عرابي المدير الفني لأسوان عقب الهزيمة أمام المصري

ستاد مصر: تصريحات ك. أسامة عرابي المدير الفني لأسوان عقب الهزيمة أمام المصري