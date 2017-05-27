كونتي يسعى لتحقيق إنجاز أنشيلوتي.. وفينجر يبحث عن إنقاذ موسمه

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يواجه نادي آرسنال نظيره تشيلسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ6.30 مساءً، بملعب ويمبلي، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد النهائي الـ136 لكأس إنجلترا، وهي المسابقة الكروية الأعرق على الإطلاق، ويبحث خلاله آرسنال، بقيادة مديره الفني الفرنسي أرسين فينجر، عن إنقاذ موسمه المخيب، بعد احتلاله المركز الخامس، وغيابه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ 20 عامًا.

ويخوض تشيلسي حامل اللقب 7 مرات آخرها في 2012، المواجهة بعد تتويجه بلقب البريميرليج، وذلك في الموسم الأول لمدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي يأمل في السير على خطى مواطنه كارلو أنشيلوتي الذي منح تشلسي ثنائية الدوري-الكأس في موسمه الأول في ستامفورد بريدج.

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وستكون المباراة الأخيرة للمدافع المخضرم جون تيري مع تشيلسي، وبرغم التوقعات بعدم مشاركته أساسيًا، سيحصل على فرصة رفع الكأس الـ17 له (في جميع المسابقات) كقائد والـ18 في مسيرته.

من جانبه يخوض آرسنال النهائي العشرين في تاريخه المتوج بـ12 لقبًا (آخرها عام 2015)، بعد أن عرف موسماً متخبطاً أنهاه في المركز الخامس، وليست المرة الأولى التي يجد فيها فينجر نفسه مضطرًا لتعويض موسمه في مسابقة الكأس، اذ حصل ذلك في 2014 و2015 عندما توج على حساب هال سيتي وأستون فيلا.

وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء حدادًا على ضحايا اعتداء مانشستر الانتحاري الإثنين الماضي والذي راح ضحيته 22 شخصاً فخلال حفل غنائي، وعلى غرار تشيلسي الذي ألغى احتفاليته بنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميريلج" المقررة الأحد في غرب لندن، لن يحتفل آرسنال باللقب بحال تتويجه اليوم السبت.