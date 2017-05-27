هازارد غير مهتم بالمقارنة بميسي ورونالدو

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أكد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، على عدم اكتراثه بمكانته بين أفضل اللاعبين في العالم، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح هازارد، أن الكثير من المتابيعن يعقدون المقارنات بين اللاعبين، ولكنه لا يهتم بهذا الأمر ويفضل القيام بعمله على أفضل نحو وفقط، مشيرًا إلى عدم تواجده في العالم وحده حيث يتواجد الكثير من اللاعبين ولا يعلم ما إذا كان ضمن أفضل 5 أو 10 أو 20 لاعبًا في العالم.

وأشار اللاعب البلجيكي، إلى أنه لا يهتم بترتبيه ولكنه يهتم فقط بالاستمتاع بلعب الكرة خاصة أن ميسي ورونالدو هما الأفضل في العالم، مؤكدا على أنهما يرغبان في أن يصبحا أفضل كل يوم وذلك هو سر تواجدهما على القمة في آخر 10 سنوات.

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وأضاف هازارد، أن ميسي ورونالدو يثبتان كل يوم بأنهما الأفضل، ولكنه بدوره لا يهتم بإثبات أي شيء حيث يركز فقط على عمله وعلى كرة القدم وعلى التدريبات.

وتطرق هازارد لاعتزال جون تيري، مشيرًا إلى أن الجيل القادم في تشيلسي يمتلك الفرصة لموالصة العمل خاصة أن آخر 10 سنوات كانت رائعة للبلوز حيث حقق الفريق العديد من البطولات بفضل الجيل الذهبي الذي ضم لامبارد ودروجبا وتيري وأشلي كول.

وتابع هازارد، أن الجيل الذهبي انتهى ويبنغي على الجيل الجديد تقديم أفضل ما لديه في الملعب لمواصلة تحقيق الإنجازات لفريق تشيلسي.