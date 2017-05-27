يوفنتوس يواجه بولونيا في البروفة الأخيرة قبل نهائي دوري الأبطال

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يحتضن ملعب ريناتو دال آرا، مواجهة نادي بولونيا أمام يوفنتوس، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ6 مساءً، بقيادة الحكم ماوريزيو مارياني، ضمن الجولة الـ38 "الأخيرة" من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتعد المباراة "البروفة" الأخيرة ليوفنتوس قبل أن يسافر إلى كارديف من أجل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل ضد ريال مدريد الإسباني، بطل المسابقة 11 مرة آخرها العام الماضي، وستكون التحدي الأكبر في المشوار التدريبي لماسيميليانو أليجري.

وبعد أن حسم الثنائية المحلية للموسم الثالث على التوالي بإحرازه لقب الدوري للمرة السادسة توالياً والـ33 في تاريخه بفوزه الأحد الماضي على ضيفه كروتوني 3-0، انتقل تركيز يوفنتوس إلى نهائي دوري الأبطال حيث يطمح الى إحراز الثلاثية للمرّة الأولى في تاريخه والفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 1996.

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من جانبه تمكن من بولونيا من الهروب من قاع جدول الترتيب بقيادة مديره الفني روبيرتو دونادوني، حيث يأتي الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة، ويسعى رجال دونادوني في تجنب الهزيمة خلال لقاء اليوم، بعد الخسارة أمام اليوفي في لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة بملعب يوفنتوس أرينا.

كما سيستضيف نادي أتلانتا بقيادة مديره الفني جيان بييرو جاسبريني، صاحب المركز الخامس والذي تأهل من خلاله إلى الدوري الأوروبي "مجموعات"، نظيره كييفو فيرونا صاحب المركز الرابع عشر، بقيادة مدربه رولاندو ماران، في تمام الساعة السادسة مساءً، بملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا.