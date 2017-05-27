مصدر أمني بقنا: تمشيط الطرق الصحراوية الغربية والكهوف بحثًا عن الإرهابيين

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال مصدر أمني مسؤول بمحافظة قنا، إن الأجهزة الأمنية والشرطية تمشط حاليا، الطرق الصحراوية والكهوف الجبلية ناحية الصحراء الغربية، بحثًا عن العناصر الإرهابية التي نفذت العملية الإرهابية الخسيسة ناحية الصحراء الغربية لمركز مغاغا بمحافظة المنيا، وأسفر عن استشهاد 28 قبطيا وإصابة 25 آخرين.

وأضاف لـ"مصراوي" أن الأجهزة الأمنية استعانت برموز قبائل المحافظة وعرب البدو بالجبال، لتمشيط الجبال والكهوف.

كما عززت الأجهزة الأمنية بقنا إجراءاتها بمداخل المراكز والقرى، وكذلك تواجدها أمام دور العبادة القبطية والمؤسسات الحيوية.

وأطلق مسلحون النيران، صباح أمس الجمعة، على 3 سيارات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 شهيدا و25 مصابا بحسب وزارة الصحة.