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ارتفاع كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم السبت 27 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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ارتفاع كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم السبت 27 مايو 2017 بالصاغة في مصر ارتفاع كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم السبت 27 مايو 2017 بالصاغة في مصر

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم السبت :

السعر العالمي : 1,262.13 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 722 إلى 725
عيار 22 662 إلى 664
عيار 21 632 إلى 634
عيار 18 542 إلى 543
عيار 14 421 إلى 423
عيار 12 361 إلى 362
الاونصة 22,463 إلى 22,534
الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072
الكيلو 722,286 إلى 724,571
 

 

 المصدر: مصر 365

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رئيس قسم الأخبار

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