ارتفاع كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم السبت 27 مايو 2017 بالصاغة في مصر

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .
سعر الذهب اليوم السبت :
السعر العالمي : 1,262.13 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|722 إلى 725
|عيار 22
|662 إلى 664
|عيار 21
|632 إلى 634
|عيار 18
|542 إلى 543
|عيار 14
|421 إلى 423
|عيار 12
|361 إلى 362
|الاونصة
|22,463 إلى 22,534
|الجنيه الذهب
|5,056 إلى 5,072
|الكيلو
|722,286 إلى 724,571