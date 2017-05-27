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سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنة

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مصراوي Masrawy

سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنة

09:59 ص السبت 27 مايو 2017

سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنة

طائرات الرفال المصرية

القاهرة - (د ب أ):
أعلن سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي -في بيان له- بأن مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية المصرية مساء أمس الجمعة فى درنة.

و قال البيان، الذي حصل عليه موقع " المرصد" الإخباري الليبي على نسخة منه، إن العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصري مقاتلات حديثة من طراز "رافال" المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقاً وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية.

وأضاف سلاح الجو أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات تمهيداً لدخول القوات البرية للجيش الليبي لمدينة درنة وتحريرها من عبث الإرهابيين.

ووفقا للبيان ، فإن العملية كانت ناجحة وأن خسائر "إرهابيي تنظيم القاعدة" المستهدفين من القصف كانت كبيرة في العتاد والأرواح.

يذكر أن القوات المسلحة المصرية أعلنت مساء أمس الجمعة أن قواتها الجوية نفذت ضربة جوية مركزة ضد تجمعات العناصر الإرهابية في مدينة درنة الليبية ،ردا على الهجوم على حافلة للأقباط بالمنيا جنوب راح ضحيته 28 شهيدًا و26 مصابا.

وأطلق مسلحون النيران على حافلات تقل أقباطا، الجمعة، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28

قتيلا و26 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

ويشار إلى القوات الجوية المصرية شنت هجمات في شهر فبراير عا م2015 على اهداف تابعة لداعش ردا على قيامه بذبح 21مصريا مسيحيا.

 

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