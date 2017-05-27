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اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بثمانية أمراض

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مصراوي Masrawy

اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بثمانية أمراض

10:05 ص السبت 27 مايو 2017

اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بثمانية أمراض

اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بثمانية أمراض

 

ربطت دراسة بين زيادة تناول اللحوم الحمراء وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مسببة للوفاة المبكرة بعد فحص العادات الغذائية في عدة ولايات أمريكية لأكثر من 16 عاما. أظهرت الدراسة نتائج مفاجئة فيما يتعلق باللحوم البيضاء.

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن تناول المزيد من اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة خطر الوفاة نتيجة ثمانية أمراض شائعة منها السرطان والسكر وأمراض القلب وكذلك "جميع المسببات الأخرى" للوفاة.

وفحص باحثون بيانات نحو 537 ألف بالغ تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما ووجدوا أن الأشخاص الذين استهلكوا لحوما حمراء بأكبر كميات زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 % مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

لكن الباحثين ذكروا في دورية (ذا بي.إم.جيه) أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25 % خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وقال كبير معدي الدراسة آراش اعتمادي من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان "تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة".

وقال اعتمادي في رسالة بالبريد الإلكتروني "وجدنا أيضا أنه بالنسبة لنفس إجمالي استهلاك اللحوم فإن الأشخاص الذين ذكروا أنهم اتبعوا نظاما يتضمن نسبة أكبر من اللحوم البيضاء كانت معدلات الوفاة المبكرة بينهم أقل." ومن أجل وضع الدراسة، تابع الباحثون العادات الصحية والغذائية لأشخاص من ست ولايات أمريكية ومنطقتين حضريتين لما يزيد عن 16 عاما تقريبا.

وحللوا بيانات استطلاع عن إجمالي استهلاك اللحوم وكذلك استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة واللحوم البيضاء. وشملت اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير بينما شملت اللحوم البيضاء الدجاج والديك الرومي والأسماك.

هذا المحتوى من

DW-world

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