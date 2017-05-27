برشلونة يواجه ألافيس في وداعية إنريكي و«الكالديرون» بنهائي الكأس

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يحتضن ملعب فيسينتي كالديرون، في تمام الساعة 21:30 اليوم نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي سيجمع بين برشلونة وألافيس، في مباراة إنقاذ الموسم للبرسا.

ويأمل برشلونة في الظفر بلقب الكأس وذلك بعد خسارته لقب الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة لصالح ريال مدريد، إلى جانب توديعه دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد اليوفي.

ويغيب عن مباراة اليوم مهاجم برشلونة لويس سواريز، بسبب الإصابة، وذلك في الوقت الذي سيخوض فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته رقم 700 في مسيرته الاحترافية بواقع 582 مباراة مع برشلونة و117 مع الأرجنتين.

وتواجه الفريقين مرتين في الدوري هذا الموسم، حيث نجح ألافيس في التغلب على برشلونة على ملعب الكامب نو بنتيجة 2-1 في الدور الأول ليعوض البرسا تلك الخسارة في لقاء الثاني بضرب ألافيس على ملعبه بسداسية نظيفة.

ويحقق ألافيس بوصوله إلى نهائي كأس الملك أبرز إنجاز محلي له، حيث سبق له أن احتل المركز السادس في الدوري كأفضل إنجاز في موسم 1999- 2000 ليشارك في كأس الاتحاد الأوروبي الموسم التالي ويصل إلى المباراة النهائية حيث خسر من ليفربول بنتيجة 5-4.

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ومن الممكن تلقيب مباراة اليوم بمواجهة الوداع، حيث يخوض لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، مباراته الأخيرة بعد 3 سنوات ظفر خلالها بـ8 ألقاب، كما يخوض برشلونة وألافيس المباراة الأخيرة على ملعب فيسنتي كالديرون، حيث من المنتظر أن ينتقل أتلتيكو مدريد إلى ملعبه الجديد بداية من الموسم المقبل.

ويرغب برشلونة في مباراة اليوم في الحفاظ على لقب الكأس للموسم الثالث على التوالي وهو الإنجاز الذي حققه العملاق الكتالوني من قبل منذ 64 عاما وتحديد بين عامي 1951 و1953.

ويخوض البرسا النهائي رقم 39 في تاريخ كأس الملك وهو رقم قياسي مناصفة مع غريمه ريال مدريد، كما يملك العملاق الكتالوني الرقم القياسي في عدد الألقاب بواقع 28 لقب، بينما يخوض ألافيس أول نهائي في تاريخه في البطولة.

وعلى صعيد الألقاب يحتل أتلتيك بلباو المركز الثاني في القائمة برصيد 23 لقب ومن ثم ريال مدريد بـ19 لقب وأتلتيكو مدريد بـ10 ألقاب وفالنسيا بـ7 ألقاب وريال سرقسطة بـ6 ألقاب.