مقتل اثنين في حادث طعن على متن قطار في بورتلاند الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا طعنا ونقل آخر إلى المستشفى، بعد أن هاجم رجل ركابا على متن قطار في مدينة بورتلاند الامريكية أمس الجمعة.

ووقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي) في محطة "هوليود"، طبقا لما قاله متحدث باسم شرطة بورتلاند "بيت سيمبسون" للصحفيين، بعد أن بدأ رجل في الصراخ والهذيان بالكثير من الأشياء المختلفة بما في ذلك خطاب كراهية.

وبينما حاول الركاب التدخل، هاجم الرجل ثلاثة منهم بسكين، ولقي رجل حتفه على الفور، بينما توفي آخر في وقت لاحق في المستشفى.

وأضاف سيبسون أنه من المتوقع أن يستعيد الضحية الثالث عافيته.

وتابع أن الشرطة كانت ترغب في الحديث إلى فتاتين، ربما كانتا مسلمتين، واللتين كانتا على متن القطار وقت وقوع الهجوم، لكنهما غادرتا قبل وصول الشرطة وتعرضتا لبعض الاعتداءات.

وأضاف أن إحدى الفتاتين كانت ترتدي حجابا.

وتم تحديد مكان المشتبه به في وقت لاحق من قبل ضباط الشرطة واقتيد إلى السجن بعد تلقي علاج طبي.