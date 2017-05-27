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طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة شمالاً ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وعلى الوجه البحري والقاهرة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 19 30

مطروح 16 28

بورسعيد 19 31

دمياط 20 31

بلطيم 21 30

الإسماعيلية 21 38

السويس 23 38

العريش 14 37

نخل 12 35

طابا 18 35

الطور 22 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 23 36

شرم الشيخ 25 35

رفح 13 36

كاترين 13 31

سيوة 20 36

المنيا 20 38

الفيوم 23 38

رأس سدر 22 36

أبوسمبل 24 39

وسط الدلتا 22 36

أسيوط 19 38

سوهاج 21 38

الأقصر 22 39

أسوان 24 40

شلاتين 23 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 23 39

قنا 21 39

نويبع 23 34

السلوم 16 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

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المدينة 22 42

الرياض 27 41

المنامة 32 37

أبوظبى 28 39

الدوحة 32 41

الكويت 29 44

دمشق 13 31

بيروت 21 27

عمان 14 29

القدس 15 26

غزة 21 28

بغداد 22 40

مسقط 33 38

صنعاء 13 27

الخرطوم 29 43

طرابلس 18 26

تونس 16 28

الجزائر 20 26

الرباط 18 24

نواكشوط 23 43

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 22

أسطنبول 14 21

إسلام أباد 25 42

نيودلهى 29 43

جاكرتا 25 33

بكين 12 33

كوالامبور 25 31

طوكيو 18 23

أثينا 15 23

روما 13 29

باريس 19 30

مدريد 18 38

برلين 13 24

لندن 15 25

مونتريال 10 13

موسكو 06 17

نيويورك 14 22

واشنطن 14 2

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