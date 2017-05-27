مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

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قال المستشار مرتضى منصور، النائب البرلماني ورئيس نادي الزمالك، مساء الجمعة، إنه لا يجب السكوت عن التمركز الإرهابي في مصراتة، مؤكدًا أن ليبيا أصبحت قاعدة للإرهاب.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه يجب «دكّ» قطر، مشيرًا إلى أنه لا يجب السكوت على أفعال الأمير تميم بن حمد، مشدّدًا على أن «قطر أصبحت أسوأ من إسرائيل».

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ووجه «منصور»، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «الشعب المصري كله وراك، وسيبك من العيال اللي قاعدين على فيسبوك، والشعب فوضك لمحاربة الإرهاب، ويجب فعل ذلك بكل حزم».