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عقوبة صعبة.. ميلان الإيطالي يهدد «خليفة بوفون»

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عقوبة صعبة.. ميلان الإيطالي يهدد «خليفة بوفون» عقوبة صعبة.. ميلان الإيطالي يهدد «خليفة بوفون»

التحرير

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قالت تقارير صحفية إيطالية، إن إدارة ميلان هددت حارس المرمى الواعد جانلويجي دوناروما، باستبعاده من المشاركة مع الفريق الموسم المقبل، في حال لم يجدد عقده مع النادي اللومباردي.

ولفت دوناروما، صاحب الـ18 عاما، الأنظار بشدة منذ تم تصعيده إلى الفريق الأول في ميلان، ويعتقد على نطاق واسع أنه سيكون خليفة حارس مرمى يوفنتوس الأسطوري جانلويجي بوفون.

وينتهي عقد دونارما الحالي مع ميلان في يونيو 2018، وتسعى الإدارة الصينية الجديدة للنادي إلى تمديده، حتى لا يتمكن الحارس الدولي من الرحيل مجانا بنهاية الموسم المقبل.

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وعرضت إدارة النادي بالفعل على الحارس ووكيل أعماله مينو رايولا، التجديد براتب سنوي يتراوح بين 3 و3.5 مليون يورو، بدلا من الراتب الحالي الذي يبلغ 250 ألف يورو سنويا، بحسب سكاي سبورت.

وطبقا لصحف "كورييرو ديلو سبورت" و"كوريير ديلا سيرا" و"توتوسبورت" الإيطالية، فإن ميلان لجأ إلى أسلوب التهديد للضغط على دوناروما وإجباره على التجديد، وإلا فسوف يستبعد من المشاركات في الموسم المقبل بأكمله.

ويترقب عدد من أندية أوروبا ما ستؤول إليه مفاوضات ميلان مع دوناروما، علما أن مانشستر سيتي الإنجليزي على استعداد لدفع مبلغ 70 مليون يورو مقابل التعاقد معه، كما أنه مطلوب أيضا في مانشستر يونايتد في حال رحل حارسه الأساسي دافيد دي خيا إلى ريال مدريد الإسباني.

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التحرير

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