استرداد 40 فدان أملاك دولة بقيمة 672 مليون جنيه بسوهاج

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء بإزالة جميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة وحصر تلك التعديات بنطاق المحافظات ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة 596 حالة تعدي على مساحة 45 فدان بقيمة 672 مليون جنيه واستردادها.

وأوضح عدلى ابوعقيل رئيس مركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بتأمين قوة من قطاع جنوب، وقوة من مركز شرطة البلينا، والمسئولين في قسم أملاك الدولة بالوحدة ومسئولي الإدارة الهندسية، ومسئول الإدارة الزارعية بالبلينا.

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وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة، وتوفيق أوضاع الجادين للقضاء علي هذه الظاهرة.