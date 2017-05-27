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وزير الخارجية يتلقى تعازي هاتفية من نظرائه في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

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وزير الخارجية يتلقى تعازي هاتفية من نظرائه في ضحايا حادث المنيا الإرهابي وزير الخارجية يتلقى تعازي هاتفية من نظرائه في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

التحرير

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى عدة اتصالات هاتفية من وزراء الخارجية وكبار المسئولين بالدول العربية، شملت كل من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، وناصر جودة عضو مجلس الأعيان الأردني ووزير خارجية الأردن السابق، وذلك للتعزية في ضحايا حادث المنيا الإرهابي.
 
وأضاف أبو زيد، بأن الوزراء وكبار المسئولين أعربوا عن خالص التعازي للشعب المصري وأسر الشهداء، وتضامنهم مع حكومة وشعبا، كما أكدوا على تلاحمهم مع شعب مصر في مواجهة الإرهاب الخسيس الذي يستهدف أمن واستقرار مصر ووحدة شعبها العظيم.

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