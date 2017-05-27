سائق يقتحم محطة قطار في برلين بسيارته ويصيب 6 أشخاص
سائق يقتحم محطة قطار في برلين بسيارته ويصيب 6 أشخاص
04:16 ص السبت 27 مايو 2017
برلين - (د ب أ):
أصيب 6 أشخاص في برلين، يوم الجمعة، عندما اقتحم سائق بسيارته درج محطة قطار أنفاق، حسبما قالت الشرطة المحلية.
وذكرت الشرطة أن السائق فقد السيطرة على سيارته بعد أن حاول تجنب الاصطدام بقائد دراجة في الشارع أعلى المحطة، بالقرب من محطة بيرناور شتراسه المركزية في برلين.
وقالت إدارة الاطفاء بالمدينة إن تم نقل ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وثلاثة آخرين بجروح متوسطة إلى مستشفيات مجاورة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سائق السيارة أو الدراج من بين المصابين.
وأوضحت الشرطة أنها تتعامل مع الحادث على أنه حادث عرضي، على الرغم من أن عناصر شرطة مدججين بالسلاح تجمعوا في مكان الحادث - وفقا لما ذكره مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وعلى الرغم من عدم تعطل خط "يو 8" للأنفاق في المدينة، قالت الشرطة إن محققيها سيعملون خلال الليل فى الموقع؛ ومن المقرر أن يجري رفع السيارة باستخدام رافعة (ونش).
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