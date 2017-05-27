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غادة والي باكية: لا شيء يعوض خسارة الأهل والأبناء

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غادة والي باكية: لا شيء يعوض خسارة الأهل والأبناء غادة والي باكية: لا شيء يعوض خسارة الأهل والأبناء

التحرير

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا يوجد ما يمكنه تعويض خسارة الأهل والأبناء، موضحةً أنها تواجدت في معهد ناصر الذي يضم 11 حالة أصيبت في حادث المنيا الإرهابي، منها 9 حالات تم إجراء عمليات جراحية لها، وحالة أخرى سيتم إجراء عمليات جراحية لها صباح اليوم.

وأضافت «والي» باكيةً، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء »، أنها كانت قد تواصلت مع البابا تواضروس الذي أقام الصلوات لمصر، وأكد على أن المصاب هو مصاب للجميع وليس للأقباط فقط، وهو ما يستدعي ضرورة التماسك والترابط في مثل هذه الأحداث ورعاية المصابين وأهالي الشهداء.

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