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محافظ المنيا يتابع أعمال غرفة الأزمات والطوارئ للحادث الإرهابي

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يتابع أعمال غرفة الأزمات والطوارئ للحادث الإرهابي

02:58 ص السبت 27 مايو 2017

محافظ المنيا يتابع أعمال غرفة الأزمات والطوارئ للحادث الإرهابي

المنيا - (أ ش أ):

تابع عصام البديوي - محافظ المنيا، الليلة، أعمال غرفة الأزمات والطوارئ التي تم تشكيلها لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف مواطنين أبرياء على الطريق الصحراوي الغربي، وذلك عقب قدومه من مركز مغاغة، حيث تابع المحافظ الحالة العامة للمصابين في مستشفى مغاغة العام واطمأن إلى الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه نقل الحالات إلى معهد ناصر بالقاهرة وكذلك إجراءات استخراج تصاريح دفن شهداء الحادث الغادر، كما تابع مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف الحصر النهائي لحالات المصابين.

وأطلق مسلحون النيران على حافلات تقل أقباطا، الجمعة، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وكان أمين الشرطة "نسيم وهبي" من نجدة شمال المنيا تلقي بلاغا في تمام الساعة العاشرة وعشرة دقائق من يوم 26 مايو من السيدتين اندراوس إسحاق وصفاء يوسف منصور بوقوع عمل إرهابى على سيارة أوتوبيس نقل ركاب قادم من بني سويف متجه إلى دير الأنبا صمويل المعترف داخل مسافة حوالي 110 كم من مدق ترابي متفرع من طريق المنيا الصحراوي الغرىى وعلى الفور تم إخطار عمليات النجدة وإخطار مديرية الأمن التي قامت بدورها بإخطار المحافظة، وتم استنفار كافة الجهود وإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة وتشكيل غرفة لإدارة الأزمات تتابع الحالة أولا بأول.

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