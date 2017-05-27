رئيس البرلمان الليبي يعزي مصر في ضحايا حادث المنيا
رئيس البرلمان الليبي يعزي مصر في ضحايا حادث المنيا
03:08 ص السبت 27 مايو 2017
طرابلس - (أ ش أ):
تقدم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الجمعة، بتعازيه إلى مصر قيادة وحكومة وشعباً في الضحايا الأبرياء الذين قضوا في العمل الإرهابي الهمجي الجبان الذي وقع في محافظة المنيا.
وأعرب رئيس مجلس النوّاب الليبي،عن تنديده بأشد العبارات بهذا الفعل الإجرامي الإرهابي والوحشي الشنيع، الذي ترفضه وتحرمه كل الشرائع السماوية، والذي يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وأمن وسلامة واستقرار مصر الشقيقة.
وأكد وقوف ليبيا ودعمها ومساندتها لمصر قيادة وحكومة وشعباً في حربها على الإرهاب والتطرف.
وأطلق مسلحون النيران على حافلات تقل أقباطا، الجمعة، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و26 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.
وكان أمين الشرطة "نسيم وهبي" من نجدة شمال المنيا تلقي بلاغا في تمام الساعة العاشرة وعشرة دقائق من يوم 26 مايو من السيدتين اندراوس إسحاق وصفاء يوسف منصور بوقوع عمل إرهابي على سيارة أوتوبيس نقل ركاب قادم من بني سويف متجه إلى دير الأنبا صموئيل المعترف داخل مسافة حوالي 110 كم من مدق ترابي متفرع من طريق المنيا الصحراوي الغرىي؛ وعلى الفور تم إخطار عمليات النجدة وإخطار مديرية الأمن التي قامت بدورها بإخطار المحافظة، وتم استنفار كافة الجهود وإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة وتشكيل غرفة لإدارة الأزمات تتابع الحالة أولا بأول.
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