مورينيو: يجب أن نقوم ببعض التعزيزات في الميركاتو المقبل

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يجب على الفريق أن يقوم ببعض التعزيزات في الصيف المقبل، استعدادًا للدخول في المنافسة بشكل قوي، وبخاصة أن الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

كان مورينيو، قد أكد بعد نهائي الدوري الأوروبي أمام أياكس الهولندي، يوم الأربعاء الماضي، أن إد وودوارد المدير التنفيذي لليونايتد، حصل على قائمة التعزيزات الصيفية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة، فإن مانشستر يونايتد سيُنفق مبلغ 340 مليون يورو على التعزيزات الصيفية للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

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وأبرز من في قائمة مورينيو وفقًا للصحيفة، الفرنسي جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والذي يبلغ ثمنه 100 مليون يورو، ومايكل كين مدافع بيرنلي، والذي قد يصل ثمنه إلى 35 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو يريد أيضًا ضم المدافع السويدي فيكتور ليندولف لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، والذي قد يصل ثمنه لأكثر من 55 مليون يورو.

كما أن مورينيو قد يتعاقد مع روميلو لوكاكو من إيفرتون، والذي قد يصل ثمنه إلى 100 مليون يورو، أو الإيطالي أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الإيطالي، وهو الذي قد يصل ثمنه إلى 100 مليون يورو أيضًا.