بالصور.. إقبال على منتجات الألبان في سحور أول أيام رمضان بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محال بيع الألبان والجبن بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، مساء الجمعة، وحتى الساعات الأولى صباح اليوم السبت -ليلة أول أيام شهر رمضان المبارك- إقبالًا شديدًا من المواطنين، لاعتبارها من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور.

وقال طارق عصاية، صاحب أحد محال منتجات الألبان بكفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن الجبن والزبادي، أكثر الأنواع إقبالًا من المواطنين، سواء كانت منتجات بلدية، مصنعة في المصانع المحلية، أو في المصانع الخارجية في المدن الصناعية بالمحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن أكثر الأنواع إقبالا على الجبن، هى الجبن "القريش"، المصنعة محليًا في منازل الفلاحين في القرى، لاحتوائها على عناصر ذات قيمة غذائية، وكذا الزبادي البلدي المصنع يدويًا فى معامل الألبان، وهذا النوع شهد عليه أكثر من نظيره المغلف من إنتاج المصنع بالشركات، نظرًا لتصنيعه من اللبن الطبيعى، ونفس الأمر للمخلالات.