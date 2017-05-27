أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال على منتجات الألبان في سحور أول أيام رمضان بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال على منتجات الألبان في سحور أول أيام رمضان بكفر الشيخ

02:09 ص السبت 27 مايو 2017

  • عرض 6 صورة

    6bdbd85468.jpg

  • عرض 6 صورة

    db6e70b681.jpg

  • عرض 6 صورة

    a08dc568b4.jpg

  • عرض 6 صورة

    d9d00164ba.jpg

  • عرض 6 صورة

    bb43c1edee.jpg

  • عرض 6 صورة

    c7a34032e6.jpg

إعادة الألبوم

44 صورة ترصد توديع الأهالي لشهداء حادث المنيا الإرهابي

الألبوم التالى

44 صورة ترصد توديع الأهالي لشهداء حادث المنيا الإرهابي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محال بيع الألبان والجبن بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، مساء الجمعة، وحتى الساعات الأولى صباح اليوم السبت -ليلة أول أيام شهر رمضان المبارك- إقبالًا شديدًا من المواطنين، لاعتبارها من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور.

وقال طارق عصاية، صاحب أحد محال منتجات الألبان بكفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن الجبن والزبادي، أكثر الأنواع إقبالًا من المواطنين، سواء كانت منتجات بلدية، مصنعة في المصانع المحلية، أو في المصانع الخارجية في المدن الصناعية بالمحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن أكثر الأنواع إقبالا على الجبن، هى الجبن "القريش"، المصنعة محليًا في منازل الفلاحين في القرى، لاحتوائها على عناصر ذات قيمة غذائية، وكذا الزبادي البلدي المصنع يدويًا فى معامل الألبان، وهذا النوع شهد عليه أكثر من نظيره المغلف من إنتاج المصنع بالشركات، نظرًا لتصنيعه من اللبن الطبيعى، ونفس الأمر للمخلالات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمساجد كفر الشيخ

    بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمساجد كفر الشيخ

    أخبار
  • محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية

    محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية

    أخبار

  • "مصراوي" ينشر أسماء مصابي انفجار مصنع حلويات دسوق

    أخبار
  • إصابة ١٠ أشخاص في انفجار اسطوانة غاز بمصنع بكفر الشيخ

    إصابة ١٠ أشخاص في انفجار اسطوانة غاز بمصنع بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • هجوم أتوبيس

    هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار

  • السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنيا

    يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنياأخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث

    الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار

  • صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة

    صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة "آبل"أخبار

  • خريطة مسلسلات رمضان 2017 على القنوات الفضائية

    خريطة مسلسلات رمضان 2017 على القنوات الفضائيةفنون

  • السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادث المنيا

    السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»