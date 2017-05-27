أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المصريين الأحرار: منفذو هجوم المنيا «قاموا بتصوير الحادث»

Google+ Print
المصريين الأحرار: منفذو هجوم المنيا «قاموا بتصوير الحادث» المصريين الأحرار: منفذو هجوم المنيا «قاموا بتصوير الحادث»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أمير عياد، رئيس لجنة إدارة الأزمات بحزب المصريين الأحرار، إن «منفذي هجوم المنيا كانوا مسلحين يرتدون زيًا يشبه الزي العسكري، وقاموا بتصوير الواقعة بكل تفاصيلها، ولم يكتفوا فقط بإطلاق النيران على الأتوبيس الذي يحمل الأقباط والميكروباص الآخر، وإنما قاموا بإحراقهم».

أضاف عياد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الغد العربي»، مساء الجمعة، أن «الحزب يأمل في تضافر القوات الأمنية بشكل سريع وعاجل، لتقديم المتورطين للعدالة السريعة، وتنظيم المعلومات بشكل صحيح من أجل القبض عليهم في أسرع وقت والحفاظ على الأمن الداخلي لمصر».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق

أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق

تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان

تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان

بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم»

البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم»