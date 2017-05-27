المصريين الأحرار: منفذو هجوم المنيا «قاموا بتصوير الحادث»

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قال أمير عياد، رئيس لجنة إدارة الأزمات بحزب المصريين الأحرار، إن «منفذي هجوم المنيا كانوا مسلحين يرتدون زيًا يشبه الزي العسكري، وقاموا بتصوير الواقعة بكل تفاصيلها، ولم يكتفوا فقط بإطلاق النيران على الأتوبيس الذي يحمل الأقباط والميكروباص الآخر، وإنما قاموا بإحراقهم».

أضاف عياد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الغد العربي»، مساء الجمعة، أن «الحزب يأمل في تضافر القوات الأمنية بشكل سريع وعاجل، لتقديم المتورطين للعدالة السريعة، وتنظيم المعلومات بشكل صحيح من أجل القبض عليهم في أسرع وقت والحفاظ على الأمن الداخلي لمصر».