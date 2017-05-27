عباس شومان: منفذو «حادث المنيا» لا صلة لهم بالشريعة الإسلامية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف الإخوة الأقباط بالمنيا، صباح الجمعة، ليس استهدافًا للمسيحيين فقط، ولكنه للمصريين جميعًا، بهدف إيقاع فتنة بين نسيج الوطن الواحد.

وأضاف شومان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «موقف الأزهر الشريف من هذه الأحداث الإرهابية معروف، وندين مثل هذه الحوادث الإجرامية، التي لا صلة لها بالشريعة الإسلامية والدين الإسلامي».

شاهد أيضا

ووصف وكيل الأزهر الشريف، العناصر الإرهابية الذين قموا بالعمل الإرهابي الخسيس، بأنهم أدنى من أن يصفوا بالبشر، مضيفًا: «هؤلاء لا يعرفون شيء عن الدين الإسلامي.. ولا عن الكتب السماوية».