قرطام: مصر تواجه مخططات الإرهاب نيابة عن المنطقة بأكلمها

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قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إنه تلقى ببالغ الحزن والألم أنباء ذلك الاعتداء الآثم الذي تعرض له مواطنون مصريون في أثناء ذهابهم صباح اليوم إلى أحد الأديرة بصعيد مصر.

وأضاف قرطام، في بيان له: "باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحزب أتقدم بخالص العزاء إلى كل الأسر المجروحة التي فقدت أبناءها وإلى جميع المصريين الذين يتألمون بسبب الحادث الأليم".

وأكد رئيس حزب المحافظين، أن ذلك العمل الإجرامي الخسيس "يستهدف المصريين دون تفرقة بغرض تدمير الدولة المصرية ونحن على ثقة بأن الله ناصرنا على تلك الفئة الباغية أعداء الإنسانية، التي تتخذ من الدين ستارا لأفعالها البربرية".

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كما أكد ضرورة، أن تنتبه المنطقة إلى الخطر المتنامي للجماعات الإرهابية وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جدية في التعاون من خلال تبادل المعلومات وتجفيف منابع الإرهاب والالتزام بعناصر المواجهة الشاملة التي طرحتها مصر الأسبوع الماضي وأقرتها الأمم المتحدة كوثيقة رسمية أمس.

واستطرد: "إننا في حزب المحافظين نوقن أن مصر تواجه مخطط الإرهاب بالنيابة عن المنطقة بأكملها، ومن ثم فإن الحزب يؤكد على دعمه للخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة أي خطر خارجي وحماية حدودها وأمنها القومي".