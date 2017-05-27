أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

علقت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة تقل عددًا من الأقباط بالتأكيد على أن غالبية المصريين، مسلمين ومسيحيين، يريدون حياة سلمية مشتركة بين الأديان، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" وضع جاريد كوشنير، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره قيد التحقيق، ونشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية مقالاً عن تفجيرات مانشستر الأخيرة بعنوان "جيريمي كوربين يلقي باللائمة في هجوم مانشستر على حروب بريطانيا في الخارج، وقالت صحيفة "لوبريسين" الفرنسية إن مسئولين فرنسين فتحوا تحقيقًا يكشف سبب محتمل لتحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط.

1- صحيفة ألمانية: غالبية المصريين يريدون تعايشًا سلميًا بين الأديان

علقت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة تقل عددًا من الأقباط، جنوبي مصر، والذي أودى بحياة

28 شخصًا على الأقل وأصاب 25 آخرين، مضيفة: "غالبية المصريين، مسلمين ومسيحيين، يريدون حياة سلمية مشتركة بين الأديان".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- واشنطن بوست: التحقيق مع صهر ترامب حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" وضع جاريد كوشنير، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره

قيد التحقيق فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا واحتمالات تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- التليجراف: زعيم حزب العمال يعتبر حروب بريطانيا الخارجية سبب هجوم مانشستر

نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية مقالاً عن تفجيرات مانشستر الأخيرة بعنوان "جيريمي كوربين يلقي باللائمة في هجوم مانشستر على حروب بريطانيا في الخارج"،

وأضافت أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، سيلقي خطابا في إطار الحملة الانتخابية، يربط فيه بين الهجمات التي تستهدف بريطانيا عمومًا، ومنها

هجوم مانشستر الأخير، وبين الحروب التي تخوضها بريطانيا أو تشارك فيها في الخارج".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- "ستريت جورنال": ترامب يميل للإبقاء على عقوبات أوباما ضد روسيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل للإبقاء على العقوبات المفروضة ضد

روسيا ، والتي تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك ردًا على تدخل موسكو المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة "آبل"

قالت صحيفة "لوبريسين" الفرنسية ان مسئولين فرنسين فتحوا تحقيقًا حول احتمالية إن يكون حادث تحطم طائرة "مصر للطيران"، التي سقطت في مايو من العام الماضى، ناجم عن ارتفاع درجة حرارة أجهزة إليكترونية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا