العرب اليوم: ضربات مصرية داخل ليبيا واشتباكات بطرابلس

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قصف مصري داخل ليبيا وعملية إرهابية داخل ليبيا، إضافة إلى مواجهات فى رام الله.

1- ضربات جوية مصرية في ليبيا

مقاتلة مصرية من طراز "اف - 16" - أرشيفية (أ ف ب)

أذاع التليفزيون المصري نبأ عاجل أكد أن مصر نفذت 6 ضربات جوية داخل مدينة درنة الليبية، وذلك ردًا على قتل أقباط في حادث استهدف أتوبيس بالمنيا، بضربات جوية.

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2- حادث إرهابي ضد أقباط مصر

تشييع جثمان ضحايا الحادث الإرهابي قى محافظة المنيا الجمعة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الاعتداء على أتوبيس يقل أقباطًا بمحافظة المنيا إلى 28 قتيلًا وإصابة 25 أخرين.

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3-سقوط قتلى وجرحى نتيجة اشتباكات مسلحة في طرابلس

تصاعد دخان جراء مواجهات فى طرابلس الجمعة (أ ف ب)

بدأت قوات من مدينة مصراته شرقي طرابلس في عملية اسمتها (فخر ليبيا) للسيطرة على معسكرات ما اسمتهم بالانقلابيين والعملاء حيث شهدت العاصمة طرابلس دخول آليات ثقيلة ودبابات إلى داخل المدينة من عدة محاور، وشهد حيا أبو سليم والهضبة أعنف الاشتباكات فيها.

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4- مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ4 نقاط برام الله

مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلي ومحتجين فى رام الله الجمعة (أ ف ب)

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في 4 نقاط مواجهة في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد مسيرات تضامن وإسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 40 يومًا.

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5- زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

فرقاطة عسكرية إسرائيلية فى البحر المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني أن 8 زوارق حربية تابعة لإسرائيل اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية.

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