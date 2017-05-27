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10 تصريحات × 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

10 تصريحات × 24 ساعة

12:19 ص السبت 27 مايو 2017

إعداد - علاء المطيري:
قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه ليس لديه مشكلة مع الشعب الألماني، وعبر وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان عن غضبه بعد الهجوم الذي استهدف مسيحيين في ، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا والصين تصران على تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستبقى حليفًا وثيقًا للقاهرة في محاربة الإرهاب.

1- ترامب: مشكلتي مع تجارة الألمان لا مع الشعب

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 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صقلية الجمعة (أ ف ب)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس لديه مشكلة مع الشعب الألماني، لكن مع فائض الميزان التجاري الألماني، مشيرًا إلى أنه سيئ للغاية.
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2- وزير خارجية فرنسا: نقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب

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 وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في برلين في 22 مايو 2017 (أ ف ب)
أكد وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان - في بيان له - أنه تلقى بسخط نبأ الهجوم الذي استهدف، الجمعة، مسيحيين في محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي.
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3- لافروف: روسيا والصين تصران على تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو الجمعة (أ ف ب)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا والصين تصران على تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعارضان أية أعمال سلبية أو تصريحات تؤدي إلى التصعيد.
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4- سفير بريطانيا بالقاهرة: أحتقر وأدين جرائم القتل في المنيا

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سفير بريطانيا بالقاهرة جون كاسين في 25 ديسمبر 2016 (أ ف ب)
أدان جون كاسين سفير بريطانيا بالقاهرة، الهجوم الارهابى الذى وقع فى وقت سابق بمحافظة المنيا واستهدف حافلة تقل عدد من المواطنين الأقباط، مضيفًا: "أحتقر وأدين جرائم القتل في المنيا".
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5- كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين: لن نخفف العقوبات على روسيا

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 كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الثاني يمينًا) في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)
أكد جاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة مجموعة السبع، الجمعة، أن واشنطن لن تخفف العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.
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6- ترامب: أمريكا تقف مع مصر فى الحرب ضد الإرهاب

ميلانيا ترامب (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في صقلية الجمعة (أ ف ب)
 ميلانيا ترامب (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في صقلية الجمعة (أ ف ب)
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل أقباط في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا، وأضاف ترامب: "أمريكا تقف مع الشعب المصري في الحرب ضد الإرهاب".
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7- بوتين: روسيا ستبقى حليفًا للقاهرة في محاربة الإرهاب

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 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الجمعة (أ ف ب)
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تعزية للرئيس المصري عبد الفتاح بسبب الهجوم الإرهابي في المنيا، مؤكدًا أن روسيا ستبقى حليفًا وثيقًا للقاهرة في محاربة الإرهاب.
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8- رئيس جنوب إفريقيا: لا أعارض إنشاء لجنة للتحقيق معي

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 رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما في ديربنان في 14 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما: "لا أعارض إنشاء لجنة تحقيق في ادعاءات الفساد المقامة ضدي"، وذلك ردًا على اتهاما بالسماح لعائلة ثرية من رجال الأعمال بالحصول على صفقات حكومية مربحة والتأثير على التعيينات الوزارية.
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9- رئيس المجلس الأوروبي: ترامب عاطفي بشأن روسيا

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 رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في صقلية الجمعة (أ ف ب)

ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه لديه شعورًا عاطفيًا تجاه روسيا أقل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لديه شعورًا عاطفيًا كبيرًا عن الروس، وقال: "ربما أكون أقل تفاؤلاً عندما يتعلق الأمر بخطط ونوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما يكون لدي شعورًا عاطفيا أقل".
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10- ماكرون لرئيسة وزراء بريطانيا: سأفعل ما بوسعي لمكافحة الإرهاب

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 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمينًا) ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (يسارًا) في صقلية الجمعة (أ ف ب)

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال لقاء في مدينة تاورمينا في صقلية، بأن يفعل ما بوسعه لمساعدتها على مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "نحن هنا للتعاون ولنفعل ما بوسعنا فعله من أجل تعزيز هذا التعاون على المستوى الأوروبي، ولنقوم بالمزيد على الصعيد الثنائي ضد الإرهاب".
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