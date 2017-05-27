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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم فى 24 ساعة

12:18 ص السبت 27 مايو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها قمة الدول السبع الكبرى وانهيارات أرضية فى سيرلانكا، إضافة إلى اجتماع وزير الخارجية الصينى بنظيره الروسى.

1- روسيا والصين تعارضان نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية

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وزير الخارجية الروسى أثناء مؤتمر صحفي فى موسكو الجمعة (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا والصين تصران على توفير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعارضان أية أعمال سلبية أو تصريحات تؤدي إلى التصعيد.

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2-الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر

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انتشار قوات الأمن البريطاني فى موقع الحادث بلندن (أ ف ب)

دانت الملكة إليزابيث الثانية - ملكة بريطانيا، التفجير الذي استهدف أحد الملاهي في مدينة مانشستر شمال البلاد قبل أيام.

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3- اجتماع وآبى على هامش قمة السبع

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استمرار فاعليات قمة السبع فى إيطاليا الجمعة (أ ف ب)

اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي على زيادة العقوبات المفروضة على وسط مخاوف من أن تقوم الدولة الديكتاتورية بتطوير برنامجها للأسلحة النووية.

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4- انهيارات أرضية في مختلف أنحاء سريلانكا

انهيار منزل جراء انهيار أرضى فى سيرلانكا الجمعة (أ ف ب)

انهيار منزل جراء انهيار أرضى فى سيرلانكا الجمعة (أ ف ب)

ذكر مسؤولون أن انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت مختلف أنحاء سريلانكا، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الاقل وفقدان أكثر من 50 آخرين.

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5-رئيس جنوب إفريقيا "لا يعارض" التحقيق في ادعاءات فساده

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رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما فى كيب تاون - أرشيفية (أ ف ب)

قال رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما إنه لا يعارض إقامة لجنة تحقيق في ادعاءات الفساد ضده.

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مصراوي Masrawy

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