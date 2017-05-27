في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب "الزينة"
في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب "الزينة"
12:20 ص السبت 27 مايو 2017
زينة رمضان
كتب - محمد شعبان:
شهدت منطقة الجيزة، اليوم السبت، مشاجرة بين مسجل خطر ونقاش، انتهت بمقتل الأول بسبب الخلاف على "زينة رمضان".
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.
وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن إحدى السيدات كنات تقوم ببعض الأعمال المنزلية بشرفة شقتها، وسقطت سجادة على زينة أعدها نقاشا يبلغ من العمر 25 عاما، وتطور الأمر إلى تعديه بالسب عليها.
وأشارت تحريات العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن مسجل خطر يبلغ من العمر 50 عاما، تدخل لنصرة السيدة، فتعدى عليه النقاش بسكين، فسقط قتيلا.
وتمكن الرائد أحمد سمير، رئيس مباحث الجيزة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
العثور على جثة مقاول مذبوحا داخل شقة بأطفيح
-
مصادر: ضابط شرطة ونجل برلماني متورطين بحادث إصابة "طفل أكتوبر"
-
رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري
-
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بكوبري فيصل
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
خريطة أسعار السيارات موديلات 2017 بعد التخفيضات الأخيرةسيارات
-
التحريات: 8 مسلحين نفذوا الهجوم على أتوبيس المنياأخبار
-
تقرير .. لماذا هرب كوليبالي من الأهلي؟رياضة
-
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار
-
السيسي لـ"المصريين": "اللي شفتوه النهاردة مش هيعدي كده"أخبار
-
8 معلومات عن حادث استهداف الأقباط بالمنياأخبار