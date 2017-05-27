في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب "الزينة"

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الجيزة، اليوم السبت، مشاجرة بين مسجل خطر ونقاش، انتهت بمقتل الأول بسبب الخلاف على "زينة رمضان".

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن إحدى السيدات كنات تقوم ببعض الأعمال المنزلية بشرفة شقتها، وسقطت سجادة على زينة أعدها نقاشا يبلغ من العمر 25 عاما، وتطور الأمر إلى تعديه بالسب عليها.

وأشارت تحريات العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن مسجل خطر يبلغ من العمر 50 عاما، تدخل لنصرة السيدة، فتعدى عليه النقاش بسكين، فسقط قتيلا.

وتمكن الرائد أحمد سمير، رئيس مباحث الجيزة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.