خبير عسكري: خطاب الرئيس أثلج صدور المصريين بعد حادث المنيا

كتبت-مروة شوقي:

قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حادث المنيا أثلج صدور المصريين بعد شعورهم بالقلق عقب الهجوم الارهابي الذي استهدف حافلات يقل أقباط كانوا في طريقهم لدير صموئيل في المنيا.

ووصف مظلوم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، توقيت خطاب الرئيس بالمناسب حيث أعلن عن توجيه ٦ ضربات لمعقل جماعات تكفيرية في درنة شرق ليييا، والتي تبعد 200 كيلو من الحدود المصرية، مضيفًا: "آن الأوان لتسليح الشعب الليبي لمواجهة مثل تلك البؤر الموجودة على أرضه".

وبحسب الخبير العسكري، فإن توجه السيسي بحديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوة للأخير لأن يكون صادقًا في تحقيق ما وعد به في بداية توليه الحكم في أمريكا، وإعلانه الحرب على الإرهاب في العالم أجمع.

ولفت مظلوم، إلى أن الأجهزة الأمنية قادرة على تتبع الجماعات المتطرفة، ومعرفة مواقعها والدليل على ذلك أن ما فصل بين القرار والتنفيذ ساعات قليلة، معتبرًا أن توعد السيسي بملاحقة العناصر الإرهابية داخل مصر وخارجها، رسالة واضحة بأن تتنحى عن تهديد الأمن القومي لمصر.