مسيرة لمشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الأزهر احتفالاً برؤية هلال شهر رمضان

القاهرة- مصراوي:

تصوير- محمود بكار:

نظم عدد من مشايخ الطرق الصوفية، مسيرة انطلقت من منطقة الدراسة حتى مسجد السيدة زينب مرورًا بمنطقة الأزهر احتفالًا برؤية هلال شهر رمضان.

وردد المحتفلون أناشيد منها "أهلا أهلا يا رمضان" اهلا اهلا شهر الصوم، في الانتظار، كلنا شوقا"، ابتهاجًا برؤية هلال الشهر الكريم.

ورفع المحتفلون الأعلام والدفوف وسط تكبير وتهليل وفرحة برؤية الهلال.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وألقى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية-، بيانًا من مكتبه في دار الإفتاء أعلن فيه أنه تمت رؤية هلال شهر رمضان ليكون السبت أول أيام الشهر الكريم.