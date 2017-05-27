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مسيرة لمشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الأزهر احتفالاً برؤية هلال شهر رمضان

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مصراوي Masrawy

مسيرة لمشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الأزهر احتفالاً برؤية هلال شهر رمضان

12:01 ص السبت 27 مايو 2017

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رئيس الوزراء و5 وزراء يزورون مصابي حادث المنيا بمعهد ناصر

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رئيس الوزراء و5 وزراء يزورون مصابي حادث المنيا بمعهد ناصر

القاهرة- مصراوي:

تصوير- محمود بكار:

نظم عدد من مشايخ الطرق الصوفية، مسيرة انطلقت من منطقة الدراسة حتى مسجد السيدة زينب مرورًا بمنطقة الأزهر احتفالًا برؤية هلال شهر رمضان.

وردد المحتفلون أناشيد منها "أهلا أهلا يا رمضان" اهلا اهلا شهر الصوم، في الانتظار، كلنا شوقا"، ابتهاجًا برؤية هلال الشهر الكريم.

ورفع المحتفلون الأعلام والدفوف وسط تكبير وتهليل وفرحة برؤية الهلال.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وألقى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية-، بيانًا من مكتبه في دار الإفتاء أعلن فيه أنه تمت رؤية هلال شهر رمضان ليكون السبت أول أيام الشهر الكريم.

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