سمير فرج: فوضى ثورة ليبيا سبب انتشار الإرهاب ودخول السلاح لمصر

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قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن فوضى ثورة ليبيا هي المتسببة في انتشار الإرهاب في سيناء، والذي استغل أيضًا الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف راغب، خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، " هناك كميات سلاح كبيرة دخلت لمصر وتم تخزينها خلال هذه الفترة"، موضحا أن الحادث الذي شهدته المنيا اليوم، هدفه إرسال تنظيم داعش رسالة بتواجده في الدلتا، فالتنظيم يهتم بالإعلام وما يصل إلى العالم.

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يذكر أن إرهابيين هاجموا أتوبيس يستقله مسيحيون متوجهون لأحد الأديرة بالمنيا، وأكدت وزارة الصحة وقوع 28 شهيدًا، وأكثر من 26 مصابًا.