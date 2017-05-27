أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سمير فرج: فوضى ثورة ليبيا سبب انتشار الإرهاب ودخول السلاح لمصر

Google+ Print
سمير فرج: فوضى ثورة ليبيا سبب انتشار الإرهاب ودخول السلاح لمصر سمير فرج: فوضى ثورة ليبيا سبب انتشار الإرهاب ودخول السلاح لمصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن فوضى ثورة ليبيا هي المتسببة في انتشار الإرهاب في سيناء، والذي استغل أيضًا الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف راغب، خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، " هناك كميات سلاح كبيرة دخلت لمصر وتم تخزينها خلال هذه الفترة"، موضحا أن الحادث الذي شهدته المنيا اليوم، هدفه إرسال تنظيم داعش رسالة بتواجده في الدلتا، فالتنظيم يهتم بالإعلام وما يصل إلى العالم.

شاهد أيضا

يذكر أن إرهابيين هاجموا أتوبيس يستقله مسيحيون متوجهون لأحد الأديرة بالمنيا، وأكدت وزارة الصحة وقوع 28 شهيدًا، وأكثر من 26 مصابًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق

أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق

تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان

تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان

بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص

البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم»

البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم»