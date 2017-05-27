فيديو| رامز جلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء

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دخل النجم رامز جلال، في نوبة بكاء على الهواء، موجها حديثه للشعب المصري، قائلا "الضغط كبير وعمري ما ظهرت في الحالة دي قدام الشاشة بس".

وأضاف رامز، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc masr": "عمري ما بعرف أبين حزني للناس، وبحب أطلع معاك يا شريف كل سنة، بس الحادث اللي حصل النهاردة آثر فيا وتخيلت ابني مكان طفل من الضحايا".

واستكمل: "بعزي الشعب المصري كله في اللي حصل النهاردة، ومفيش حاجه أغلى من أنك يبقى عندك ابن وتتخيل أنه في نفس الموقف ده، ربنا يعوض علينا يا رب".

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وأكد رامز أن معظم أصدقائه من الأقباط، موضحا أن الشعب المصري لا أحد يتوقعه، ويرفض الاستسلام للأحزان والانصياع إلى رغبات الجماعات الإرهابية.

