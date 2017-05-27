صور| شوارع الإسكندرية تتزين لشهر رمضان

التحرير

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لم تمنع الحالة الاقتصادية السيئة والارتفاع غير المسبوق في الأسعار الأهالي بالإسكندرية، عن شراء الزينة والفوانيس الضخمة لتزيين الشوارع وخاصة بالمناطق الشعبية وبالقرب من المساجد، في عادة وطقس يحرصون عليه منذ عقود طويلة، لإضفاء حالة من البهجة خلال أيام شهر رمضان الكريم.

وتعكس عملية تزيين الشوارع حالة من المشاركة والتعاون بين الأهالي وخاصة من الشباب، إذ يبدأون بجمع المبالغ المالية اللازمة لشراء الزينة والفانوس الضخم والأنور من بعضهم وأصحاب المحال التجارية.

قامت "التحرير" بجولة بعدد من شوارع منطقة بحري وسط الإسكندرية؛ لرصد أعمال التزيين التي يقوم بها الأهالي هناك، وكذلك بجولة بسوق الزينة الرئيسي بمنطقة المنشية للاطلاع على الأسعار وحركة البيع.

ففي منطقة بحري يقول محمد سليمان، أحد الأهالي، بالطبع نحرص كل عام على جمع الأموال من الجيران وأصحاب المحال التجارية، إذ يدفع كل منهم مبلغ يتراوح بين 10 و20 جنيها أو كل حسب مقدرته المالية لشراء الزينة والفانوس.

وأشار مصطفى عبد الرازق، أحد الأهالي بمنطقة بحري، إلى أن الزينة والفانوس يضفون جو من البهجة والسعادة مع شهر رمضان المبارك، إذ أنها طقس ارتبط بشكل كبير بشهر رمضان.

أما في سوق المنشية، فقال سعد عبد الله، بائع، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة في الأسبوع الأخير على شراء الزينة، وذلك رغم الارتفاع الكبير في أسعارها هذا العام، مشيرا إلى أنها زادت الضعف عن العام الماضي.

وعن الأسعار أشار إلى أن سعر الزينة المثلثات، وهي جديدة على شكل خيمة رمضانية 5 أمتار بـ 22 جنيها، وأشكال ورق ملون 10 جنيهات 15 مترا، كما أن هناك أشكال جديدة مكتوب عليها رمضان كريم 5 أمتار بـ 15 جنيها.