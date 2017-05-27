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تضامنًا مع ضحايا ومصابي حادث المنيا.. رواد "فيسبوك" يطلقون مبادرة "إرهابكم بيقوينا"

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مصراوي Masrawy

تضامنًا مع ضحايا ومصابي حادث المنيا.. رواد "فيسبوك" يطلقون مبادرة "إرهابكم بيقوينا"

11:44 م الجمعة 26 مايو 2017

كتبت- ياسمين محفوظ:

أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الجمعة، مبادرة هدفها توحيد المصريون غدًا للفطار على أضواء الشموع تضامنًا مع أهالي ضحايا ومصابي حادث المنيا، تحت شعار "إرهابكم بيقوينا".

ودشن نشطاء صفحة حملت اسم " هتفطر على ضوء الشموع" لاقت تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وألقى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية-، بيانًا من مكتبه في دار الإفتاء أعلن فيه أنه تمت رؤية هلال شهر رمضان ليكون السبت أول أيام الشهر الكريم.

وألغت الدار حفلًا كان مقررًا إقامته مساء اليوم لإعلان رؤية الهلال، تضامنًا مع حادث المنيا.

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