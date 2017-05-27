طائرة عسكرية تنقل مصابين في هجوم المنيا من المستشفى الجامعي لـ"الجلاء"
طائرة عسكرية تنقل مصابين في هجوم المنيا من المستشفى الجامعي لـ"الجلاء"
11:48 م الجمعة 26 مايو 2017
المنيا- ريمون الراوي:
كشفت مصادر كنسية بالمنيا، أن المصابين الاثنين، ضمن الهجوم الإرهابي على زوار دير الأنبا صموئيل المعترف، تم نقلهما من المستشفى الجامعي إلى مستشفى الجلاء العسكري بطائرة عسكرية من مطار المنيا العسكري، بعد خضوعهما لجراحات دقيقة.
وقال بيتر إدوارد، خادم بمطرانية المنيا، إن المصاب "فام سامح"، 8 سنوات، وجدته نادية شاكر، 55 سنة، خضعا لجراحات دقيقة، بمستشفى المنيا الجامعي، ثم تقرر نقلهما لمستشفى الجلاء العسكري، وهو ما تم بواسطة طائرة عسكرية نقلت المصابين.
وأضاف إدوارد، أن الطفل فام تلقى رصاصتين، إحداهما نفذت من الجسم والأخرى استقرت بالكتف.
كانت 3 مركبات تقل زوار لدير الأنبا "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، قد تعرضت لهجوم إرهابي، صباح اليوم الجمعة، خلف 28 قتيلا و24 مصابا حتي الآن.
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