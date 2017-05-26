الصحة: تحطم سيارتي إسعاف تقلان مصابي حادث المنيا جراء اعتداء الأهالي

كتب - أحمد جمعة ومحمود مصطفى:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن سيارتي إسعاف تحطمتا جراء اعتداء أهالي بمحافظة المنيا عليهما، حال نقلهما مصابين جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات لنقل الأقباط بمحافظة المنيا، إلى مستشفى معهد ناصر اليوم الجمعة.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب وزارة الصحة.

وقررت الوزارة نقل 11 مصابا من المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: "خلال عملية نقل المصابين اعترض أهالي بمحافظة المنيا سيارتين إسعاف، واعتدوا على الأطقم الطبية وقاموا بتهشيم زجاج السيارتين، وتكسير بعض المحتويات، لمطالبتهم بالتعرف على المتواجدين داخلهما، رغم إصرار الفريق الطبي على سرعة نقلهما وإنقاذهما".

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، صحة الواقعة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أنه تم الدفع بسيارتين من منطقة مجاورة لمنطقة الاعتداء لنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر.