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حظك اليوم برج الميزان السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد بين الثور والجوزاء يتحدث عن رحلة أو عن سفر وتحرر من بعض القيود، وتبدو مرتاحاً ومنتبهاً لمصاريفك 

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك

صحياً: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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