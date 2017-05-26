طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز "بوينج" تصل القاهرة

كتب- طه عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، الطائرة الرابعة الجديدة لمصر للطيران، رحلة رقم MS 3330 من طراز بوينج B737-800 NG، قادمة من مصنع رينتون في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مع شركة بوينج العالمية ضمن صفقة تضم 9 طائرات من الطراز ذاته .

وقال المهندس وجيه صبحي رئيس الوفد الذي تسلم الطائرة، إن الرحلة وصلت بعد حوالي 16 ساعة طيران، من أمريكا إلى القاهرة، حيث تضمنت التوقف بجزيرة كفلالفيك بالمحيط الأطلنطى للتزود بالوقود.

وأقلع كل من الطيارين: الكابتن أسامة علي خليفة، والكابتن رامي منصور، والكابتن عمر عباس بالإقلاع من سياتل إلى القاهرة على ارتفاع شهد 41 ألف قدم.

وقال وجيه، إن الوفد سوف يقوم بإنهاء إجراءات وصول الطائرة وتسجيلها لكي تنضم الي أسطول شركة مصر للطيران، لتبدأ أولي رحلاتها خلال الساعات القليلة القادمة.