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فيديو| وزير الأوقاف: علينا محاربة الدول الداعمة للإرهاب

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فيديو| وزير الأوقاف: علينا محاربة الدول الداعمة للإرهاب فيديو| وزير الأوقاف: علينا محاربة الدول الداعمة للإرهاب

التحرير

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استنكر وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بالمنيا، موضحا أن إلغاء احتفال "رؤية هلال شهر رمضان"، مشاركة وجدانية مع الأقباط، بأن المصريين يعيشون نفس المصير.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "نفد الصبر، وطفح الكيل، وعلينا مواجهة الإرهاب، ومحاربة الدول التي تموله وتدعمه".

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وأكد الوزير أن كلمة الرئيس عبد الفتاح جاءت فى وقتها، متابعًا: "الحادث يستهدف الوطن بكامله، فنحن نعيش نفس المصير مع الأخوة الأقباط، وعلينا الصمود والوقوف على قلب رجل واحد، حتى نتمكن من محاربة هذه الدول والتنظيمات الإرهابية".

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التحرير

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