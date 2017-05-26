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نادية هنري تطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء

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نادية هنري تطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء نادية هنري تطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء

التحرير

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طالبت النائبة نادية هنرى بعقد جلسة طارئة فى مجلس النواب على خلفية حادث المنيا، بحضور رئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية.

وقالت نادية هنرى إن تكرار الأحداث الإرهابية واستهداف المسيحيين في محافظات دلالة جديدة، يريد أن يعلنها الإرهابيون وهي أننا موجودين في كل ربوع مصر.

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وأكدت أن الحدث الإرهابي الإجرامي الذي وقع اليوم يتطلب إجراءات عاجلة لمواجهة المؤامرة الكبرى التي تحاك ضد الشعب المصرى.

وطالبت النائبة باتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية ضد الدول الداعمة للإرهاب، بالإضافة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد القوى المتأسلمة. مشيرة إلى أن هناك عناصر مازالت تروج للأفكار المعادية سواء في الحركة السلفية أو الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد أو كل المساندين لهم، ولابد من أخذ مواقف حازمة وقاسية لا تهاون في ضياع الوطن.
 
وتابعت، على مجلس النواب مواجهة هذه الأزمة والاستماع إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية في جلسة؛ طارئة لمعرفة ما حدث وكيفية المواجهة ولمنع تكرار هذه الأحداث قبل فوات الآوان.

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التحرير

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