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بكري للسيسي: «الناس مش هتسيبك لحد ما تخلص الإصلاح»

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بكري للسيسي: «الناس مش هتسيبك لحد ما تخلص الإصلاح» بكري للسيسي: «الناس مش هتسيبك لحد ما تخلص الإصلاح»

التحرير

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طالب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح ، بالتدخل ومحاسبة المسئولين الذين يدمرون البلد، في إشارة منه إلى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي ملك الدولة، معقبًا: "البلدوزر بيدخل ويأخذ الأخضر واليابس بطريقة مستفزة".

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "والله العظيم إحنا معاك يا ريس، وطول عمرك بتضحي وبنحترم التضحية، بس الناس مش هتسيبك لحد ما تخلص الإصلاح".

وتابع: "مفيش عقل، فيلا فاروق حسني اللي اتهدت مش كانت تنفع متحف، وهو باعها من زمان، المفروض الدولة تاخدها". 

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واستكمل: "الجهاز الإداري بيعمل بغل فى الهدم، وبعض رجال الشرطة دموعها نزلت لما شافوا بيوت الغلابة بتتهد والزراعات تدمر".

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التحرير

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