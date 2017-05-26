بالفيديو.. البابا تواضروس: «الرئيس مش بيسيب تار مصري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، الحادث الإرهابي الذي وقع بالمنيا، مؤكدا أنه عمل إرهابي خسيس يخلو من الإنسانية، ومفجع ومؤلم.

وقال "تواضروس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "Ten"، إن مرتكبي هذه الأحداث الخسيسة شباب صغير مغرر به.

وتابع تواضروس: "أقدم التعازي لكل أولادنا الكبار والنساء ولأولادهم، ربنا ينجي مصر من الشر"، منوهًا بأن النسيج المصري لن يتأثر بتلك الحوادث الإرهابية، وتابع: "يجب أن يقف إخواننا المسلمين الذين يفهمون الدين صحيحا، ضد تلك المفاهيم والتطرف الذي يضرب مصر".

شاهد أيضا

وتابع: "مصر قوية بشعبها، وتخوض حربا قوية ضد الإرهاب"، مشددًا على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعقيبا على حادث المنيا الإرهابي، "طيبة"، وأكمل: "الرئيس مش بيسيب تار مصري".