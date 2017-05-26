أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو.. البابا تواضروس: «الرئيس مش بيسيب تار مصري»

Google+ Print
بالفيديو.. البابا تواضروس: «الرئيس مش بيسيب تار مصري» بالفيديو.. البابا تواضروس: «الرئيس مش بيسيب تار مصري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، الحادث الإرهابي الذي وقع بالمنيا، مؤكدا أنه عمل إرهابي خسيس يخلو من الإنسانية، ومفجع ومؤلم.

وقال "تواضروس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "Ten"، إن مرتكبي هذه الأحداث الخسيسة شباب صغير مغرر به.

وتابع تواضروس: "أقدم التعازي لكل أولادنا الكبار والنساء ولأولادهم، ربنا ينجي من الشر"، منوهًا بأن النسيج المصري لن يتأثر بتلك الحوادث الإرهابية، وتابع: "يجب أن يقف إخواننا المسلمين الذين يفهمون الدين صحيحا، ضد تلك المفاهيم والتطرف الذي يضرب مصر".

شاهد أيضا

وتابع: "مصر قوية بشعبها، وتخوض حربا قوية ضد الإرهاب"، مشددًا على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح ، تعقيبا على حادث المنيا الإرهابي، "طيبة"، وأكمل: "الرئيس مش بيسيب تار مصري".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب