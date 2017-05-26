محافظ الشرقية: استرداد أراضي الدولة المنهوبة بنسبة 100%

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ملخص كتبت:- ريهام الوجيه

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من عمليات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاعها بنسبة 100%.

قال سعيد، في بيان له، اليوم الجمعة، إن إجمالي مساحة أراضي المتعدى عليها بلغت نحو 48112 فدانا موزعة كالآتي: 732 فدانا تابعة للوحدات المحلية بإجمالي 9 حالات تعدي، 28 فدانا تابعة لهيئة الأوقاف بإجمالي 4 حالات تعدي، 200 فدان تابعة لهيئة الآثار بإجمالي 8 حالات تعدي، 42 فدانا تابعة لهيئة الثروة السمكية بإجمالي 31 حالة تعدي، فدان تابع لهيئة السكة الحديد بإجمالي 463 حالة تعدي، 43 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية بإجمالي 182 حالة تعدي، 4109 أفدنة تابعة لمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 39 حالة تعدي، ليصل إجمالي الأراضي المتعدى عليها 48112 فدانا (736 حالة تعدي) على أراضي أملاك الدولة.

وأضاف أنه تم إزالة 731 حالة تعدي على مساحة 11530 فدان أراضي أملاك دولة، وتم تقنين أوضاع 5 حالات تعدي على مساحة 36582 فدانا، ليصل إجمالي تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة و تقنين أوضاعها بنسبة 100%.

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وذكر محافظ الشرقية أن عملية استرداد أراضي الدولة المنهوبة وإزالة التعديات الواقعة عليها، تمت بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن والجيش وممثلي الهيئات جهة الولاية على أراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة، من خلال حملات يومية انطلقت الأربعاء الماضي، للحفاظ على المال العام واستجابة سريعة و فورية لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وتابع المحافظ أنه تم إنشاء نافذة جديدة على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، تزامنا مع انطلاق حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، موضح بها كافة البيانات الخاصة لإزالة التعديات مزودة بالصور والفيديوهات والأرقام الصحيحة، حرصا على إشراك المواطن والقارئ وتزويده بكافة المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع.