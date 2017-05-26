أبرزها «هازارد وسانشيز».. 9 صفقات «متوقعة» تقلب موازين القوى في أوروبا

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انتهت مواسم الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى (الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني - الفرنسي)، بعد أن حسم لقب البريميرليج فريق تشيلسي للمرة السادسة في تاريخه، والليجا فريق ريال مدريد ليضيف اللقب الـ33 له في المسابقة، والكالشيتو فريق يوفنتوس ليسيطر فريق السيده العجوز على الدوري الإيطالي بـ33 لقبا، ثم يفاجئ فريق موناكو الجميع ويفوز بالدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما توج العملاق البافاري بايرن ميونيخ بالبنودسليجا.



بدأ كل ناد في البحث عن لاعبين جدد يكونوا إضافات قوية لأنديتهم، نظراً للمستوى الذي قدمه هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم الموسم المنقضي، عندما يفتح موسم الانتقالات الصيفية أبوابه الشهر القادم.

ووفقاً لما نشره موقع "ديلي ستار" البريطاني، اليوم الجمعة، يقدم "التحرير"، في التقرير التالي 9 انتقالات متوقعة في موسم الميركاتو الصيفي.

- إدين هازارد.

من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

- فيرجيل فان دييك.

من نادي ساوثهامتون الإنجليزي إلى فريق ليفربول الإنجليزي.

- ألكسيس سانشيز.

من نادي ارسنال الإنجليزي إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

- تيمو باكايوكو.

من موناكو الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي.

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- ألكسندر لاكازيت.

من فريق ليون الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي.



- ديفيد دي خيا.

من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

- داني ألفيس.

من فريق يوفنتوس الإيطالي إلى توتنهام الإنجليزي.

- مايكل كين.

من فريق بيرنلي الإنجليزي إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ليفربول الإنجليزي.



-انطوان جريزمان.

من نادي أتلتيكو مديد الإسباني إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.