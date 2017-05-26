«نافاس» يتعهد بالقتال في حالة ضم هذا الحارس

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تعهد كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد، بتقديم مستوى جيد في الموسم المقبل مع الفريق الملكي، في حالة ضم النادي ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد.

وشهدت الفترة الأخيرة تألقا ملحوظا من الحارس الكوستاريكي مع الملكي، بعدما توج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه فريق يوفنتوس الإيطالي الشهر المقبل في المباراة النهائية.

وقال الحارس لصحيفة "ديلي ستار"، البريطانية، اليوم الجمعة، "كنت أحلم باللعب في ريال مدريد، وأنا هنا الآن، وسأقاتل وأفعل ما بوسعي لكي أكون حارس مدريد الأول".

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ووفقاً لتقارير صحفية نشرت في الفترة الأخيرة، فإن نادي ريال مدريد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في التعاقد مع دي خيا.

يذكر أن دي خيا هذا الموسم شارك في 45 مباراة مع مانشستر في جميع المسابقات، واستقبلت شباكه 40 هدفاً، فيما خاض نافاس 40 لقاء بجميع المنافسات واستقبلت شباكه 49 هدفًا.