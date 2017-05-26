«صلاح» يقود «التشكيل المثالي» للأفارقة في أوروبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عبر موقعها الرسمي، عن التشكيل الأفضل للاعبين الأفارقة المحترفين بالدوريات الأوروبية لموسم 2016-2017.

واختارت المجلة، الدولي المصري، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق روما الإيطالي، ضمن تشكيلتها المثالية، بعد أن قدم اللاعب موسماً مميزا،ً مع ذئاب روما، حيث سجل 19 هدفاً، وصنع 15 آخرين في مشاركاته بجميع المسابقات المحلية والأوروبية هذا الموسم.

وجاء التشكيل المثالي كما يلي:

الحارس: كارلوس كاميني «مالاجا»

شاهد أيضا

خط الدفاع: فيكتور موسيس «تشيلسي»، إريك بايلي «مانشستر يونايتد»، كاليدو كوليبالي «نابولي»، فوزي غلام «نابولي».

الوسط : فرانك كيسييه «تشيزينا»، نابي كيتا «ريدبول لايبزيج»، حكيم زياش «أياكس».

الهجوم : محمد صلاح «روما»، أوباميانج «بروسيا دورتموند»، ساديو ماني «ليفربول».